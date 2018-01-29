13:30 29.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто был частым гостем Украины в 2017 году – ФОТО

Только за предыдущий год государственную границу Украины официально пересекли более 12 миллионов граждан других стран. Среди них больше всего в Украину путешествовали граждане Молдовы, Белоруссии и России.

Стало известно, кто был частым гостем Украины в 2017 году – ФОТО

Об этом передает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Примечательно, что из Молдовы украинскую границу пересекло 4,5 млн человек, Беларуси - 2,7 млн, России – 1,5 млн.

Также путешествовали в Украину граждане Польши – 1,1 млн человек и Венгрии – 1,06 млн. В рейтинг с наибольшей посещаемостью украинской стороны, являются Румыния, Словакия, Турция, Израиль и Германия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сотрудники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы изъяли автомобиль марки Toyota Land Cruiser 150. Его стоимость составляет более миллиона гривен. У машины оказались поддельные номерные знаки.

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