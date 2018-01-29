16:52 29.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стала известна причина взрыва в Харькове

Сильнейший погром в Харькове на улице Клочковской скорее всего вызван применением ручной наступательной гранат РГН. По предварительным выводам экспертов, это могло быть покушение на убийство или одна из версией терактов.

Стала известна причина взрыва в Харькове

Об этом сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, сейчас следователями Национальной полиции возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 УК – хулиганство. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Не исключено, что этот инцидент, после выяснения всех обстоятельств, может быть переквалифицировано на ст.258 УК Украины – террористический акт", – отмтеил советник министра.

Напоследок Шкиряк добавил, что все пострадавшие от взрыва в данный момент находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство.

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