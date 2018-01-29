Стала известна причина взрыва в Харькове

Сильнейший погром в Харькове на улице Клочковской скорее всего вызван применением ручной наступательной гранат РГН. По предварительным выводам экспертов, это могло быть покушение на убийство или одна из версией терактов.
Об этом сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
По словам Шкиряка, сейчас следователями Национальной полиции возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 УК – хулиганство. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
"Не исключено, что этот инцидент, после выяснения всех обстоятельств, может быть переквалифицировано на ст.258 УК Украины – террористический акт", – отмтеил советник министра.
Напоследок Шкиряк добавил, что все пострадавшие от взрыва в данный момент находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивают как удовлетворительное.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство.