Стала известна причина взрыва в Харькове

Об этом сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, сейчас следователями Национальной полиции возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 УК – хулиганство. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Не исключено, что этот инцидент, после выяснения всех обстоятельств, может быть переквалифицировано на ст.258 УК Украины – террористический акт", – отмтеил советник министра.

Напоследок Шкиряк добавил, что все пострадавшие от взрыва в данный момент находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство.