Правительство выделило 700 тысяч грн семьям жертв теракта в Кабуле

Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается, семь семей получат все эти средства. В частности, которые являются родственниками погибших в результате террористического акта на территории Исламской Республики Афганистан,

Также в распоряжении говорится, что по 100 тыс. грн из бюджета должны выделить Министерству инфраструктуры и администрациям Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые направят эти средства на выполнение распоряжения.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти афганских военных.