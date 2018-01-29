15:54 29.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство выделило 700 тысяч грн семьям жертв теракта в Кабуле

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о выделении 700 тыс. грн помощи семьям украинцев, которые погибли 20 января в результате теракта в отеле Афганистана.

Правительство выделило 700 тысяч грн семьям жертв теракта в Кабуле

Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается, семь семей получат все эти средства. В частности, которые являются родственниками погибших в результате террористического акта на территории Исламской Республики Афганистан,

Также в распоряжении говорится, что по 100 тыс. грн из бюджета должны выделить Министерству инфраструктуры и администрациям Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые направят эти средства на выполнение распоряжения.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти афганских военных.

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