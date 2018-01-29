08:59 29.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ночью боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - ВИДЕО

За минувшие сутки боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе.

Ночью боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - ВИДЕО

При этом обстрел противник начал исключительно в вечернее время. Потерь среди украинских военных на прошедшие сутки нет. Как сообщает УРА-Информ. Ссылаясь на данные пресс-центр штаба антитеррористической операции, на луганском направлении в ночное время боевики активизировались на Светлодарской дуге.

Тут из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, несколько раз велся огонь возле Луганского. Минометы этого же калибра они применили по украинским позициям неподалеку Троицкого.

На донецком направлении, из гранатометов, незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкино.

Напомним, по состоянию на вечер воскресенья, 28 января, обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе не зафиксировано. С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения.

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