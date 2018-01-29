НАЗК перевірить київського суддю

Національне агентство з питань запобігання корупції 26.01.18 року прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій судді Київського апеляційного адміністративного суду України Ярослава Василенка.
Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені. – зазначається на сайті НАЗК.
Будинок судді на березі Дніпра в столиці площею 700 кв. м. має статус садового будинку. В середині будинку є сауна, басейн, опудала тварин на стінах, на подвір’ї – гараж та теплиці. Сусіди часто бачать біля будинку Василенка, який приїжджає контролювати закінчення будівництва.
Помешкання судді починається за 30 метрів від Дніпра, хоча законодавство в такому місці забороняється будівництво ближче 100 метрів до води.
Отримуючи на час проведення згаданого журналістського розслідування 25 тис грн зарплати та пенсії на місяць, суддя Василенко спромігся мати у власності ще і два люксових авто – Хюндай Санта Фе та БМВ Х-1 2013 року випуску. У нього також вражаюча колекція мисливських рушниць, коштовні годинники та 1,5 млн грн заощаджень готівкою.
Офіційно маєток записаний на двоюрідну сестру судді Віру Карпову, а суддя Василенко ним користується за довіреністю.
Тобто суддя мав щонайменше задекларувати право користування цим будинком, чого, як вбачається за результатами аналізу його електронних декларацій за 2015-2016 роки, ним свідомо зроблено не було.
Окрім цього, у ЗМІ зазначається, що Віра Карпова навряд чи змогла би купити землю в Києві і побудувати на ній великий будинок на зарплату працівниці столичного заводу "Арсенал" та на дохід від продажу сільської хати за $30 тис, що також ставить під сумнів факт того, що вона є реальною власницею цього будинку.
Разом з тим, незважаючи на вказане, суддя Василенко вдало пройшов кваліфікаційне оцінювання у ВККС, що ми пов’язуємо із можливою протекцією голови ВРП Ігоря Бенедисюка, адже обидва разом навчались у Військовому інституті Міністерства оборони СРСР в Москві.
Нагадаємо, що 28.09.2017 року НАЗК також було розпочату повну перевірку декларацій судді Київського апеляційного адміністративного суду Глущенко Яни Борисівни.