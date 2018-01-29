НАЗК перевірить київського суддю

Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені. – зазначається на сайті НАЗК.

Водночас, як раніше вказувалось в матеріалах видання "Резонанс", ЗМІ ще у 2016 року повідомляли , що суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко не вніс до своїх декларацій будинок площею більше 700 кв. м., який побудував в охоронній зоні Дніпра .

Будинок судді на березі Дніпра в столиці площею 700 кв. м. має статус садового будинку. В середині будинку є сауна, басейн, опудала тварин на стінах, на подвір’ї – гараж та теплиці. Сусіди часто бачать біля будинку Василенка, який приїжджає контролювати закінчення будівництва.

Помешкання судді починається за 30 метрів від Дніпра, хоча законодавство в такому місці забороняється будівництво ближче 100 метрів до води.

Отримуючи на час проведення згаданого журналістського розслідування 25 тис грн зарплати та пенсії на місяць, суддя Василенко спромігся мати у власності ще і два люксових авто – Хюндай Санта Фе та БМВ Х-1 2013 року випуску. У нього також вражаюча колекція мисливських рушниць, коштовні годинники та 1,5 млн грн заощаджень готівкою.

Офіційно маєток записаний на двоюрідну сестру судді Віру Карпову, а суддя Василенко ним користується за довіреністю.

Тобто суддя мав щонайменше задекларувати право користування цим будинком, чого, як вбачається за результатами аналізу його електронних декларацій за 2015-2016 роки, ним свідомо зроблено не було.

Окрім цього, у ЗМІ зазначається, що Віра Карпова навряд чи змогла би купити землю в Києві і побудувати на ній великий будинок на зарплату працівниці столичного заводу "Арсенал" та на дохід від продажу сільської хати за $30 тис, що також ставить під сумнів факт того, що вона є реальною власницею цього будинку.

Разом з тим, незважаючи на вказане, суддя Василенко вдало пройшов кваліфікаційне оцінювання у ВККС, що ми пов’язуємо із можливою протекцією голови ВРП Ігоря Бенедисюка, адже обидва разом навчались у Військовому інституті Міністерства оборони СРСР в Москві.

Нагадаємо, що 28.09.2017 року НАЗК також було розпочату повну перевірку декларацій судді Київського апеляційного адміністративного суду Глущенко Яни Борисівни .