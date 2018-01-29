На некоторых реках Украины возможен резкий подъем уровня воды, - ГосЧС

В основном это касается водоемов запада страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сказано в сообщении ведомства, которое ссылается на данные Укргидрометцентра, в частности, подъема уровней воды ожидается на реках бассейнов Сяна и Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях. При этом тут вода может подняться на 0,2-0,8 метров, а на реках бассейна Западного Буга - на 0,1-0,5 метра.

Возможно также разрушение ледового покрова и ледоход, а также возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды, - прокомментировали возможные осложнения оперативной ситуации в реках в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 29 января, уровень воды в реке Сена, из-за которого продолжается наводнение в Париже, достиг пиковых значений. Вода в реке поднялась до отметки 5,84 метра.