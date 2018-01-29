Британские инструкторы подготовили почти семь тысяч украинских солдат

По ее словам, Великобритания предоставила своих военных, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для украинских вооруженных сил. Так, уже почти семь тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги.

Дипломатка добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

Британские инструкторы начали тренировать украинскую армию в марте 2015 года. Военные передают украинским коллегам медицинские, логистические, разведывательные знания и делятся навыками ведения пехотного боя.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине. Так, лидер страны подписал закон №7428 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".