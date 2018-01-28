В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Так, на Донецком направлении наемники организовывали снайперские вылазки и вели огонь предположительно с территории Пантелеймонвки в направлении Верхнеторецкого. Боевики традиционно активизировались в ночное время суток. На Луганском и Мариупольском направлении движение противника зафиксировано не было. На других участках обороны Вооруженных сил Украины нарушений режима прекращения огня не наблюдалось.

В результате действия вражеского снайпера погиб один украинский военный.

"Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в уведомлении штаба ВСУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в зоне ведения боевых действий украинских ВСУ против боевиков бандформирований ЛНР-ДНР за прошедшие сутки, 27 января было зафиксировано один инцидент нарушения режима тишины.