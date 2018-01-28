10:39 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки боевики пророссийских бандформирований один раз нарушали режим тишины на востоке Украины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Так, на Донецком направлении наемники организовывали снайперские вылазки и вели огонь предположительно с территории Пантелеймонвки в направлении Верхнеторецкого. Боевики традиционно активизировались в ночное время суток. На Луганском и Мариупольском направлении движение противника зафиксировано не было. На других участках обороны Вооруженных сил Украины нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. 

В результате действия вражеского снайпера погиб один украинский военный. 

"Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в уведомлении штаба ВСУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в зоне ведения боевых действий украинских ВСУ против боевиков бандформирований ЛНР-ДНР за прошедшие сутки, 27 января было зафиксировано один инцидент нарушения режима тишины.

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