20:34 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве с подозрением на гепатит А госпитализированы еще 44 человек

В Николаеве по состоянию на воскресенье, 28 января, в больницу попали 44 человека с подозрением на гепатит А.

В Николаеве с подозрением на гепатит А госпитализированы еще 44 человек

При этом в областной детской инфекционной больнице находятся два ребенка. Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета.

Согласно сообщению, сейчас в областной инфекционной больнице находятся 42 взрослых человека, у 40 из них диагноз подтвержден. В ведомстве также отметили, что возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не выявлен.

Напомним, как сообщали УРА-Информ, в пятницу, 26 января, в Закарпатскую область прибыли из Венгрии восемь тысяч доз вакцин против кори. В ближайшее время вакцина будет доставлена в регион, перераспределенная из других областей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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