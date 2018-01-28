В Николаеве с подозрением на гепатит А госпитализированы еще 44 человек

При этом в областной детской инфекционной больнице находятся два ребенка. Об этом сообщило управление здравоохранения Николаевского городского совета.

Согласно сообщению, сейчас в областной инфекционной больнице находятся 42 взрослых человека, у 40 из них диагноз подтвержден. В ведомстве также отметили, что возбудитель вспышки гепатита А в Николаеве не выявлен.

Напомним, как сообщали УРА-Информ, в пятницу, 26 января, в Закарпатскую область прибыли из Венгрии восемь тысяч доз вакцин против кори. В ближайшее время вакцина будет доставлена в регион, перераспределенная из других областей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.