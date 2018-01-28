02:00 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2017 году раскрываемость преступлений выросла рекордного показателя

В январе-декабре 2017 года раскрываемость различных преступлений составила почти 90 процентов. Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

В 2017 году раскрываемость преступлений выросла рекордного показателя

По главного полицейского страны, подобных результатов удалось достичь благодаря наработанному опыту сотрудников полиции, а также благодаря улучшению взаимодействия следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений. На данный момент техника правоохранителей позволяет быстро идентифицировать личность преступника и выяснить его местоположение.

Князев привел пример ОПГ, которая в 2017 году орудовала в Киеве, в состав входило семеро человек. Им приписывают убийство советника государственного предприятия "Укрспирт". Общее количество заказных убийство за прошлый год составило 30 случаев, большинство из них были успешно предотвращены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой. 

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