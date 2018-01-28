В 2017 году раскрываемость преступлений выросла рекордного показателя

В январе-декабре 2017 года раскрываемость различных преступлений составила почти 90 процентов. Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.
По главного полицейского страны, подобных результатов удалось достичь благодаря наработанному опыту сотрудников полиции, а также благодаря улучшению взаимодействия следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений. На данный момент техника правоохранителей позволяет быстро идентифицировать личность преступника и выяснить его местоположение.
Князев привел пример ОПГ, которая в 2017 году орудовала в Киеве, в состав входило семеро человек. Им приписывают убийство советника государственного предприятия "Укрспирт". Общее количество заказных убийство за прошлый год составило 30 случаев, большинство из них были успешно предотвращены.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой.