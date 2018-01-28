В 2017 году раскрываемость преступлений выросла рекордного показателя

По главного полицейского страны, подобных результатов удалось достичь благодаря наработанному опыту сотрудников полиции, а также благодаря улучшению взаимодействия следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений. На данный момент техника правоохранителей позволяет быстро идентифицировать личность преступника и выяснить его местоположение.

Князев привел пример ОПГ, которая в 2017 году орудовала в Киеве, в состав входило семеро человек. Им приписывают убийство советника государственного предприятия "Укрспирт". Общее количество заказных убийство за прошлый год составило 30 случаев, большинство из них были успешно предотвращены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой.