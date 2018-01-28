Стала известна дата запуска Falcon Heavy

Об этом Маск написал в Twitter.

Сообщается, что запуск космической ракеты пройдет с легендарной площадки Аполлон 39A на мысе Канаверал, где в 1969 году было отправлено человека на Луну. Детище Маска сможет доставлять в космос груз массой до 57 тонн. SpaceX планирует использовать Falcon Heavy и космический корабль Dragon. Ранее рекордный груз для доставок на земную орбиту составлял вес в 27 тонн.

Путь ракеты определен направлением в сторону Луны, все путешествие продлится семь дней. Напомним, что Space X растет очень быстро и запустила не только 12 ракет к МКС, но и представила детальный план колонизации Марса. Falcon Heavy, по задуму Маска, к 2030 году уже сможет совершать первые частные путешествия на орбиту Марса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Илон Маск закрутил роман со звездой фильма "50 оттенков серого".