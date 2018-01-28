13:51 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о резких заморозках под конец января

Украинские синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в 30-ых числах января. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают о резких заморозках под конец января

Сообщается, что в Ровенской, Волынской и Киевской областях стоит ожидать понижение температурног уровня до отметки в 15 градусов. Ночью и утром в северных, западных и центральных областях будет наблюдаться аномальная туманность, видимость не более 200-400 метров, дороги покроет гололедица. Водителей просят соблюдать дозволенный скоростной режим в населенных пунктах.

В центральной части страны небольшой мокрый снег, гололед, местами налипание мокрого снега, температура воздуха будет колебаться на  уровне пяти градусов мороза. В ближайшие выходные погоду на большей части Украины по-прежнему будет определять гребень антициклона, ожидается падение атмосферного давления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 января на большей части территории Украины стоит ожидать выпадение мокрого снега с дождями.

 

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