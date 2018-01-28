Синоптики предупреждают о резких заморозках под конец января

Сообщается, что в Ровенской, Волынской и Киевской областях стоит ожидать понижение температурног уровня до отметки в 15 градусов. Ночью и утром в северных, западных и центральных областях будет наблюдаться аномальная туманность, видимость не более 200-400 метров, дороги покроет гололедица. Водителей просят соблюдать дозволенный скоростной режим в населенных пунктах.

В центральной части страны небольшой мокрый снег, гололед, местами налипание мокрого снега, температура воздуха будет колебаться на уровне пяти градусов мороза. В ближайшие выходные погоду на большей части Украины по-прежнему будет определять гребень антициклона, ожидается падение атмосферного давления.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 января на большей части территории Украины стоит ожидать выпадение мокрого снега с дождями.