00:00 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185145:roman

Сегодня мир поминает жертв Холокоста

Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление о гибели шести млн евреев в период Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства по поводу дня памяти жертв Холокоста.

Сегодня мир поминает жертв Холокоста

Украина выражает свое открытое соболезнование всем родственникам погибших и тем, кто остался в живых. Только по официально опубликованным данном в "лагерях смерти" было уничтожено шесть млн евреев, однако навсегда останется неизвестным сколькое их количество мигрировало и покинуло свои дома, поменяло имена и фамилии, ушло на фронт. 

Украина также всегда будет помнить всех жертв массового расстрела в Киеве в Бабьем Яру, в котором за один день было истреблено 30 тыс человек - женщин, детей и стариков.

"Вспоминая жертв Холокоста, мы не можем не вспомнить с чувством благодарности и о тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал обреченных на смерть - украинских праведников мира", - говорится в официальном уведомлении украинского МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во всем мире отмечали Международный день объятий.

Поделиться
Читайте также:
 
Луценко рассматривает возможность легализации огнестрельного оружия Стали известны российские компании, которые попали под санкции Польский сейм принял исторический закон Украинские суды ведут разбирательство в отношении 27 нарко-групп
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив