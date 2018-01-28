Сегодня мир поминает жертв Холокоста

Украина выражает свое открытое соболезнование всем родственникам погибших и тем, кто остался в живых. Только по официально опубликованным данном в "лагерях смерти" было уничтожено шесть млн евреев, однако навсегда останется неизвестным сколькое их количество мигрировало и покинуло свои дома, поменяло имена и фамилии, ушло на фронт.

Украина также всегда будет помнить всех жертв массового расстрела в Киеве в Бабьем Яру, в котором за один день было истреблено 30 тыс человек - женщин, детей и стариков.

"Вспоминая жертв Холокоста, мы не можем не вспомнить с чувством благодарности и о тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал обреченных на смерть - украинских праведников мира", - говорится в официальном уведомлении украинского МИДа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во всем мире отмечали Международный день объятий.