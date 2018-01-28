04:00 28.01.2018 | Политика | Новости
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Немецкие курды протестуют против политики Эрдогана

В немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с призывами к турецкому президенту Раджепу Эрдогану прекратить боевую операцию в сирийском городе Африне.

Немецкие курды протестуют против политики Эрдогана

Об этом передает DW.

Люди прошлись улицами города с баннерами на которых виднелись надписи: "Террорист Эрдоган", "Диктатор Эрдоган", "Остановите войну Эрдогана!", "Свободу Курдистану!". Организатором акции выступила курдская организация Nav-Dem, которая вероятно принадлежит к структуре "Рабочей партии Курдистана". 

Немецкие полицейские делают все для того, чтобы не допустить кровавых столкновений и провокаций между немецкими турками и курдами.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Франция просит мировое сообщество созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за турецкой операции в Африне.

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