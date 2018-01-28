На Донбассе сохраняется перемирие - ВИДЕО

С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, состоянием на шестьч асов вечера обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано.

Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей. В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем ВСУ.

Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником, - добавили в штабе АТО.

Напомним, за прошедшие сутки боевики один раз нарушали режим тишины на востоке Украины. Так, на Донецком направлении наемники организовывали снайперские вылазки и вели огонь предположительно с территории Пантелеймонвки в направлении Верхнеторецкого. Боевики традиционно активизировались в ночное время суток.