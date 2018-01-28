Меркель пообещала бороться с антисемитизмом

Канцлер утверждает, что подобные проявления антисемитизма или ксенофобии в современном цивилизационном мире просто недопустимо. Меркель также обеспокоена ситуацией, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны - будь то школа, детский сад, синагога. В Международный день памяти жертв Холокоста Меркель призвала мировую общественность не забывать уроки истории, иначе преступления национал-социалистов могут попасть в забвение.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что колесо истории нельзя повернуть обратно, и что можно постоянно вешать обвинительные ярлыки, но труднее всего брать на себя ответственность за видимое будущее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление о гибели шести млн евреев в период Второй мировой войны.