14:48 28.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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День памяти героев Крут: Украина скорбит

Сегодня, 28 января в Украине отмечают дату 100-летие легендарной битвы под Крутами. Об этом передает пресс-служба Института национальной памяти.

День памяти героев Крут: Украина скорбит

Украина помнит и всегда будет помнить своих героев, которые в трудную минуту становления украинской государственности отказались от лучших годов своей жизни и отправились на фронт сражаться против "красной" агрессии большевиков. Сегодня из Киева в Круты отправился "Поезд единения". Затем участники должны перейти к Мемориалу памяти Героев Крут.

Также в столице планируют провести реставрационный бой на заводе "Арсенал" как в 1918 году, когда киевские большевики пытались взять власть в городе в свои руки. В центре города состоится церемония вручения Государственных флагов с памятными лентами. Премьерное исполнение концертного марша "Героям Крут".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в поселке Подгорцы Киевской области режиссеры решили снять фильм посвященной героизму студентов в битве под Крутами 1918 года. 

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