Африканский регион может стать передовым континентом ближайшие годы, - Гуттериш

Об этом он сказал после подписания договора между ООН и Африканским союзом в столице Эфиопии Аддис-Абеба.

По его словам, не стоит ожидать мировой безопасности во всем мире, если стабильности не удастся достичь в африканских странах. Африка должна бороться против внутренних конфликтов, которые не дают их народу спокойно стать на путь развитого капиталистического государства. Гуттериш также отметил существенные успехи в сфере торгово-экономического сотрудничества со странами-членами Африканского союза.

В африканских странах замечен прогресс в соблюдении прав человека, однако перед всем миром образовалась новая проблема с постоянными потоками беженцев из Африки.

"Я всегда видел, что африканские страны открывают свои двери для мигрантов и беженцев”, - резюмирует генсек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генсек ООН Антониу Гуттериш поддерживает иранскую ядерную сделку.