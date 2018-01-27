За последние шесть месяцев в Украине выросло количество заболевших корью в три раза, - Супрун

По ее словам, ситуация в украинских регионах сложилась неравномерная, особенно это касается областей, где уровень прививания от кори очень мал. На Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, постоянно повышается количество жалоб на воспаление кори, однако вакцин для ее лечения хватает. В других областях, например, Полтавской и Черкасской, уровень заболевания практически нулевой, большинство детей и взрослых вовремя прошли процесс вакцинации.

Сейчас ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась.

"Далее идет заболевания, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания", - резюмирует Супрун.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье Венгрия прислала восемь тысяч доз вакцины от кори.