10:11 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

В зоне ведения боевых действий украинских ВСУ против боевиков бандформирований ЛНР-ДНР за прошедшие сутки было зафиксировано один инцидент нарушения режима тишины.

В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, первая половина дня прошла тихо, огня со стороны ОРДЛО зафиксировано не было. Боевики традиционно активизировались в ночное время суток. На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. На Луганском направлении было замечено группу диверсантов, которые намеревались пересечь линию разграничения. Украинские военные вынуждены были принять превентивные меры.

В результате обстрела никто из украинских солдат не погиб, один боец получил незначительное ранение, его доставили в госпиталь. На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики в оккупированном Луганске не разрешили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетить территорию, на которой находились грузовики с российским так называемым "гуманитарным конвоем". 

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