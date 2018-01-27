В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, первая половина дня прошла тихо, огня со стороны ОРДЛО зафиксировано не было. Боевики традиционно активизировались в ночное время суток. На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. На Луганском направлении было замечено группу диверсантов, которые намеревались пересечь линию разграничения. Украинские военные вынуждены были принять превентивные меры.

В результате обстрела никто из украинских солдат не погиб, один боец получил незначительное ранение, его доставили в госпиталь. На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики в оккупированном Луганске не разрешили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетить территорию, на которой находились грузовики с российским так называемым "гуманитарным конвоем".