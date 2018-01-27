В Украине на выходных потеплеет

Холодная воздушная масса медленно будет отступать в восточном направлении, открывая дорогу более теплому воздуху. Ожидается погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 1-6 градусов тепла.

В Киеве сегодня с самого утра небо покрыто облаками, которые не оставят его до позднего вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла. Днем будет от 1 до 3 градусов мороза.

На западе страны без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха опустится до 3-11 градусов ниже нуля.

Днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 3 градусов .

На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 6-13 градусов ниже нуля, в Сумской области до 11-16 градусов. Днем будет от 1 до7 градусов со знаком минус.

В центре Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-16 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 1-9 градусов мороза.

На востоке Украины также без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-16 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 3-9 градусов мороза.

На юге Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 6 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Народный прогноз: 27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звезд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звезд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.