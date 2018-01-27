В Нью-Йорке показали портрет Путина из гильз - ФОТО

Об этом сообщает CNN.

Как отметили творцы картины Дарьи Марченко и Даниэля Грина, для изготовления портрета были использованы масляные и акриловые краски, а также гильзы. Среди них калибры 5,45 и 7,62 ( АК, СВД 7.62, пулемет Калашникова 7.62, АГС, ПМ 9мм., пулемет Утес 12.7 мм., ПКВТ.

Примечательно, что все гильзы были собраны в зоне АТО на Донбассе.

По словам одного из авторов картины, несколько его друзей погибли во время боев. "Я готов умереть за свою страну, но я не готов убивать за свою страну", - сказал он.

В свою очередь Марченко пояснила, что Путин на портрете выглядит уставшим и грустным человеком.

"Даже диктаторы, люди, которые делают плохие вещи, боятся, потому что им придется предстать перед небесами рано или поздно", – добавила автор работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.