17:49 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Нацполиции действительно не хватает сотрудников, - Князев

На сегодняшний день некомплект сотрудников национальной полиции в Украине составляет 17 тыс человек. Об этом заявил журналистам на полях заседания коллегии МВД глава Национальной полиции Сергей Князев.

В Нацполиции действительно не хватает сотрудников, - Князев

По его словам, существует конкретная "дыра" в штатном составе сотрудников национальной полиции. Журналисты поинтересовались о точном количестве полисменов в стране. Князев назвал цифру в 126 тысяч штатных должностей при некомплекте 17 тыс человек. По факту работает лишь 109 тыс полицейских. Он опроверг сведения, будто бы МВД планировало масштабное расширение ротационных кадров, называя цифру в 300 тыс сотрудников.

Подобные кадровые нехватки это не только результат субъективного решения человека выбирать опасную профессию, но и действительно местами недоподготовка молодых полисменов, которые часто покидают ряды Наполиции.

Кроме того,  в Украине в этом году планируют завершить комплектацию КОРДа. Также полиция планирует в этом году на 700 человек участковых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов. 

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