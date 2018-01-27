В Нацполиции действительно не хватает сотрудников, - Князев

По его словам, существует конкретная "дыра" в штатном составе сотрудников национальной полиции. Журналисты поинтересовались о точном количестве полисменов в стране. Князев назвал цифру в 126 тысяч штатных должностей при некомплекте 17 тыс человек. По факту работает лишь 109 тыс полицейских. Он опроверг сведения, будто бы МВД планировало масштабное расширение ротационных кадров, называя цифру в 300 тыс сотрудников.

Подобные кадровые нехватки это не только результат субъективного решения человека выбирать опасную профессию, но и действительно местами недоподготовка молодых полисменов, которые часто покидают ряды Наполиции.

Кроме того, в Украине в этом году планируют завершить комплектацию КОРДа. Также полиция планирует в этом году на 700 человек участковых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов.