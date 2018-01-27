20:00 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские суды ведут разбирательство в отношении 27 нарко-групп

В 2017 году в суд направлены дела относительно 27 преступных группировок, которые занимались выращиванием и распространением наркотических веществ. 

Украинские суды ведут разбирательство в отношении 27 нарко-групп

Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

В течении января-декабря 2017 года было проведено 27 крупных операций по задержание членов бандитских группировок, которые занимались закупкой и сбытом наркотиков. Одной из наиболее успешных операций правоохранителей стало задержание группы в составе пять человек, поставлявших наркотики из Китая, и которые распространяли через один из крупнейших интернет-магазинов. Наркотики расходились по всем странам, граничащим с Украиной.

В ходе операции было изъято 15 кг наркотических веществ, различных трав и таблеток на общую сумму в 10 млн гривен. Им грозит 10-ть и более лет лишения свободы.

Дела в отношении еще двух группировок продолжаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Полтавской области ликвидировала международную нарколабораторию.

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