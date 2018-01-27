Нацполиции доверяет 40 процентов украинцев

Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, правоохранителям удалось не только улучшить качество предоставление услуг, но и наладить систему безотлагательного реагирования на угрозы его жизни и безопасности.

Социологический опрос показал, чт доверие к правоохранительным органам растет и эти показатели каждый год растут: Нацгвардия - 52,6 процентов доверия, ГСЧС - 50,5 процентов доверия, Государственная пограничная служба - 46,4 процентов доверия, Нацполиция - в целом 39,3 процента, патрульная полиция, в частности как часть Нацполиции, - 41 процент доверия.

"Реформа полностью доказала свой успех на деле, но останавливаться на этом не стоит, будем работать дальше", - резюмирует Аваков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что консультативная миссии ЕС в Украине передала Нацполиции 30 внедорожников Nissan Patrol.