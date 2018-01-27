08:00 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье Венгрия прислала восемь тысяч доз вакцины от кори

В пятницу, 26 января, в Закарпатскую область прибыли из Венгрии восемь тысяч доз вакцин против кори.

На Закарпатье Венгрия прислала восемь тысяч доз вакцины от кори

В ближайшее время вакцина будет доставлена в регион, перераспределенная из других областей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, все имеющиеся в стране вакцины сегодня находятся в регионах. Поэтому любое перераспределение вакцин - это добрая воля и взаимопомощь одних регионов другим, - заверили в министерстве, добавив, что переговоры с рядом областей о перераспределение вакцин продолжаются.

Вместе с тем в министерстве отметили, что уровень охвата плановой вакцинацией против кори в 2017 году в Закарпатской области был самым низким в Украине.

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что вакцины от кори, паротита и краснухи на Закарпатье вообще нет, поэтому пришлось заказать в Венгрии. Обещанные Министерством здравоохранения вакцины от кори так и не поступили.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области по состоянию на утро четверга, 25 января, корью заболели уже 126 человек. При этом болезнь распространяется достаточно динамично. Ежедневно регистрируется до десяти новых случаев.

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