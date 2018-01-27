Количество преступлений в Украине существенно сократилось, - Аваков

По его словам, такой показатель является ярким примером успеха работы послереформенной полиции, ведь 14 процентов это не просто цифра, это реальное уменьшение количества 80 тыс раскрытых дел. Показательным является сокращение почти на 17 процентов противоправных посягательств на жизнь и здоровье людей, нападений с применением огнестрельного оружия, а также разбойного нападение с применением физической силы и нанесения телесных повреждений.

Кроме того, количество преступных действий сократилось на 15 процентов в отношении простых граждан, а случаи превентивного задержания увеличились.

"Мы будет продолжать работать над повышением доверия населения в правоохранителям", - отметил Аваков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Аваков пообещал открыть полную информацию о подозреваемом в убийстве Ноздровской.