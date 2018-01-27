Князев поведал о деталях смерти Шеремета и Окуевой

По его словам, следствию до сих пор не удалось установить круг всех причастных к убийству Павла Шеремета, дело действительно затянулось, однако расследование продолжается, некоторые сведения не публикуются в целях предотвращения работы детективов и сотрудников Нацполиции.

В деле Окуевой есть множество версий, все их проверить и сопоставить с каждой из них факты покамест не удалось, были опрошены свидетели и знавшие Окуеву люди, по данному делу наблюдаются положительные сдвиги. Напомним, что неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Адам Осмаев и Амина Окуева вечером 30 октября.

"Я лично контролирую эти расследования", - подчеркнул Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Князев недоволен нехваткой видеокамер в борьбе с предпринимательским рейдерством.