17:23 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Князев поведал о деталях смерти Шеремета и Окуевой

Глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой. Об этом он заявил журналистам на полях заседания коллегии МВД.

Князев поведал о деталях смерти Шеремета и Окуевой

По его словам, следствию до сих пор не удалось установить круг всех причастных к убийству Павла Шеремета, дело действительно затянулось, однако расследование продолжается, некоторые сведения не публикуются в целях предотвращения работы детективов и сотрудников Нацполиции. 

В деле Окуевой есть множество версий, все их проверить и сопоставить с каждой из них факты покамест не удалось, были опрошены свидетели и знавшие Окуеву люди, по данному делу наблюдаются положительные сдвиги. Напомним, что неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Адам Осмаев и Амина Окуева вечером 30 октября.

"Я лично контролирую эти расследования", - подчеркнул Князев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Князев недоволен нехваткой видеокамер в борьбе с предпринимательским рейдерством.

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