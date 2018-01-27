00:30 27.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100185107:Polishuk

Бывший глава СБУ Якименко вызван на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко.

Бывший глава СБУ Якименко вызван на допрос в ГПУ

Допрос назначен на 6 февраля 2018 года. Как сказано в повестке, опубликованной на сайте ГПУ, Якименко Александр Григорьевич, проживающий в городе Киев, в соответствии с требованиями статей 133, 135 должен прибыть 6 февраля 2018 года в 12 часов дня в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины для участия в проведении следственных и процессуальных действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года Печерский районный суд города Киева разрешил начать заочное расследование в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана. Соответствующее постановление вынесла 1 декабря 2017 года следственный судья Ирина Литвинова.

Его подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренного статье Уголовного кодекса Украины Превышение власти или служебных полномочий.

Поделиться
Читайте также:
 
Суд Британии отложил вынесение решения в долговом споре между Украиной и РФ МИД Украины обеспокоен принятием в Польше закона о "бандеровской идеологии" Порошенко надеется, что миротворческая миссия прибудет на Донбасс в этом году НБУ упростил бизнесу условия продажи валюты
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив