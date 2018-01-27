Боевики не допустили наблюдателей ОБСЕ к российскому "гумконвою"

Четыре члена "ЛНР", двое из которых были вооруженными, не позволили патрулю миссии последовать на территорию с автоколонной из десяти тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью "гуманитарная помощь от Российской Федерации". Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Согласно документу, один из членов "ЛНР" заявил наблюдателям, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов "ЛНР".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 25 января, на неподконтрольную Украине часть Донбасса Россия отправила очередной так называемый " гуманитарный конвой". Это уже 73-я колона, которую отправляет российский МЧС в помощь боевикам. Вместе с тем это первый "гумконвой" с начала 2018 года.