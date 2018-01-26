Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом - ФОТО

Об этом сообщает издание Washington Post.

Как отметила куратор музея Нэнси Спектор в письме президентской семье, они не могут одолжить картину, поскольку она является частью музейной коллекции Таннхаузера, которую запрещено перевозить.

Взамен она предложила золотой унитаз, созданный итальянским скульптором Маурицио Каттеланом, который доступен Белому дому для постоянного пользования. Добавив, что перевозку и его установку музей берет на себя.

Полностью функциональный экспонат, под названием America, рассматривается как острая сатира на чрезмерное богатство США.

Стоит отметить, что президенты США и первые леди часто одалживают ценные художественные работы, чтобы украсить различные комнаты в Белом доме.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время уборки в Музеях Ватикана обнаружили 500 летни полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.