Стали известны новые факты в расследовании по делу Ноздровской

По его словам, версия о том, что убил Ирину подозреваемый Юрий Россошанский имеет очень много доказательств. Сейчас суд ожидает результатов экспертизы, найденного пепла и остатки сожженной одежды жертвы. Также разыскиваются следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой.

Большому вопросу поддаётся, тот факт, был ли убийца один. Следствие разрабатывает и эту вторую версию, о которой ранее уже намекал Антон Геращенко.

Напоследок Луценко добавил, что вокруг дела многие так называемые активисты, просто пиарятся, что никак не способствует расследованию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следствие по делу Ирины Ноздровской продолжается, результатов следственных экспертиз все еще нет. Сообщается, что информационный повод по данному делу намеренно раздут, что очень сильно мешают проведению следственных действий.