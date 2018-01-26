10:59 26.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны новые факты в расследовании по делу Ноздровской

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что в расследовании убийства есть определенные продвижения и неопровержимые доказательства. Об этом он рассказал в интервью изданию Сегодня.

Стали известны новые факты в расследовании по делу Ноздровской

По его словам, версия о том, что убил Ирину подозреваемый Юрий Россошанский имеет очень много доказательств. Сейчас суд ожидает результатов экспертизы, найденного пепла и остатки сожженной одежды жертвы. Также разыскиваются следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой.

Большому вопросу поддаётся, тот факт, был ли убийца один. Следствие разрабатывает и эту вторую версию, о которой ранее уже намекал Антон Геращенко.

Напоследок Луценко добавил, что вокруг дела многие так называемые активисты, просто пиарятся, что никак не способствует расследованию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следствие по делу Ирины Ноздровской продолжается, результатов следственных экспертиз все еще нет. Сообщается, что информационный повод по данному делу намеренно раздут, что очень сильно мешают проведению следственных действий.

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