13:29 26.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ заблокировала более 30 террористических сайтов

Служба безопасности Украины обнаружила более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне, на которых пропагандировались идеи международного терроризма.

СБУ заблокировала более 30 террористических сайтов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.

Соответственно сайты работали незаконно и регистрация веб-ресурсов администрировалась из других стран. Деятельность подобных сайтов происходит с нарушением действующего законодательства Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", нидерландская разведка взломала компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры.

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