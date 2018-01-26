СБУ заблокировала более 30 террористических сайтов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.

Соответственно сайты работали незаконно и регистрация веб-ресурсов администрировалась из других стран. Деятельность подобных сайтов происходит с нарушением действующего законодательства Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", нидерландская разведка взломала компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры.