Российский военный Агеев, задержанный на Донбассе, приговорен к десяти годам заключения

Он был задержано на Донбассе и ему инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил адвокат осужденного Виктор Чевгуз.

Он отметил, что прокурор на суде заявил, что так называемая "Луганская народная республика" является террористической организацией, в которую Агеев вступил по контракту.

При этом прокуратура просила для его подзащитного 12 лет лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества по совокупности преступлений.

Вместе с тем, по мнению Чевгуза, такая квалификация - ошибочна и защита намерена обжаловать приговор как по вопросам квалификации, так и по мере наказания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следствие установило, что военнослужащий вооруженных сил РФ Виктор Агеев с марта 2017 года присоединился к террористическим формирований, где выполнял функции пулеметчика отдельной "разведывательной роты". В мае 2017 года в составе диверсионной группы он выдвинулся на подконтрольную украинской власти территорию Новоайдарского района, где был задержан украинскими военнослужащими. В июле 2017 Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России.