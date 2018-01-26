В Украине в пятницу по прежнему холодно и ясно

Несмотря на это во всех областях будет преобладать сухая, малооблачная, даже солнечная погода. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров на секунду, в Карпатах местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 2-8 градусов мороза.

В Киеве сегодня небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов мороза. Днем будет от 1 до 3 градуса ниже нуля.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 холодных градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустится до 10-15 градусов ниже нуля, в Сумской области ночью до 16-21 градуса. Днем будет от 1 до 6 холодных градусов.

В центре страны в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха опустится до минус 16-21 градуса. Днем на улице будет 4-9 градусов мороза.

На востоке Украины также без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов мороза, в Харьковской области ночью - 16-21 градус. Днем будет от 2 до 7 холодных градусов.

На юге страны сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком минус.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит - мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет - быть морозу; собака лежит, свернувшись - к холоду, вытянувшись - к теплу.