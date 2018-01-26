На разминирование Донбасса уйдут десятилетия - Госдеп

Обычно именно столько длится разминирования после военных конфликтов. Об этом в пятницу утром, 26 января, заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Стэнли Браун.

При этом он напомнил, что четких расчетов еще нет, но разминированием территории в Ираке США занимается до сих пор. Вместе с тем он заверил, что Украине получил шесть миллионов долларов на эти цели.

У нас есть целый ряд программ, которые касаются Украины и в первую очередь, США реализуют программу "Партнерство ради мира", в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен, - пояснил он, добавив, что параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения и на это предоставляется 900 тысяч долларов.

По словам Брауна, в прошлом году Украине на эти цели было выделено два миллиона долларов. В этом финансовом году средств будет уже шесть миллионов.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в мониторинговой миссии ОБСЕ попросили разминировать на Донбассе автотрассы. По словам заместителя глава миссии Александра Хуга, дороги следует открыть для проезда по ним гражданских, поскольку по дорогам на востоке каждый день люди пересекают линию разграничения.