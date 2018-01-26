На Львовщине количество заболевших увеличилось до 213 человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

По словам медиков, в нашей области сейчас корью заболели 213 человек, из них 156 детей. К примеру, за последние сутки зарегистрировано 14 больных, из них девять несовершеннолетних.

"С начала текущего года в больницы поступили 106 человек, из них 74 ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во многих поликлиниках Одессы закончились вакцины против эпидемии кори. В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из пяти тыс. доз, дополнительно выделенных на область, три тыс. распределили на город.