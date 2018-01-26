Мужчина искупался в речке при 60-градусном морозе - ВИДЕО

Соответствующее видео с купанием был опубликован на YouTube-странице SevenDays.

На видео показано как японский турист, который в одних плавках выбегает из автомобиля и окунается в расположенный рядом водоем. Эти действия сопровождаются его бурными криками и возгласами.

Мужчина признался, что решился на столь экстремальный шаг, чтобы ощутить как тут живут люди.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на великий праздник Крещение Господне украинские футболисты несмотря на холодную погоду совершили омовение в волнах Средиземного моря.