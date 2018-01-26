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Киевская прокуратура намерена обжаловать приговор сыну Шуфрича

Прокуратура города Киева подала апелляцию на приговор Шевченковского районного суду города Киева сыну народного депутата Нестора Шуфрича.

Киевская прокуратура намерена обжаловать приговор сыну Шуфрича

Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Вместе с тем в ведомстве не уточнили когда именно была подана апелляция.

В прокуратуре также напомнили, что Шевченковский районный суд признал Нестора Шуфрича младшего виновным в дорожно-транспортном происшествии и приговорил его к году условного наказания. Пострадавшему в аварии выплатили миллион гривен ущерба.

Напомним, 26 августа 2017 года сын Шуфрича на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря прошлого года суд вынес приговор сыну нардепа, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

При этом адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко рассказал, что за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций. Стороны заключили мировое соглашение, в результате которого ему выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен.

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