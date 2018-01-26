Киевская прокуратура намерена обжаловать приговор сыну Шуфрича

Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Вместе с тем в ведомстве не уточнили когда именно была подана апелляция.

В прокуратуре также напомнили, что Шевченковский районный суд признал Нестора Шуфрича младшего виновным в дорожно-транспортном происшествии и приговорил его к году условного наказания. Пострадавшему в аварии выплатили миллион гривен ущерба.

Напомним, 26 августа 2017 года сын Шуфрича на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря прошлого года суд вынес приговор сыну нардепа, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

При этом адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко рассказал, что за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций. Стороны заключили мировое соглашение, в результате которого ему выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен.