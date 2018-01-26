Голландские хакеры несколько лет следили за российскими коллегами

Отмечается, что размещение здания не уточняется, известно что оно находится недалеко от Красной площади.

Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении, что позволило им сопоставить лица хакеров с каталогом уже разоблаченных российских разведчиков. Также им удалось раскрыть состав Cozy Bear - AIVD идентифицировали их, сравнивая с базами данных российских кибершпионов.

Предварительно установлено, что руководит ими Служба внешней разведки РФ.

Эта информация была передана США. И эти материалы, вероятно, стали основой для обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку. Сообщается, что хакерская атака шла со стороны Российской Федерации и направлена была на взлом почтовых ящиков для блокировки работы государственных ведомств.