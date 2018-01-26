11:59 26.01.2018 | Общество | Новости
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Голландские хакеры несколько лет следили за российскими коллегами

Нидерландская разведка взломала компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры. Об этом утверждается издание Nieuwsuur.

Голландские хакеры несколько лет следили за российскими коллегами

Отмечается, что размещение здания не уточняется, известно что оно находится недалеко от Красной площади.

Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении, что позволило им сопоставить лица хакеров с каталогом уже разоблаченных российских разведчиков. Также им удалось раскрыть состав Cozy Bear - AIVD идентифицировали их, сравнивая с базами данных российских кибершпионов.

Предварительно установлено, что руководит ими Служба внешней разведки РФ.

Эта информация была передана США. И эти материалы, вероятно, стали основой для обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку. Сообщается, что хакерская атака шла со стороны Российской Федерации и направлена была на взлом почтовых ящиков для блокировки работы государственных ведомств.

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