08:58 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду в зоне АТО ранен один военнослужащий - ВИДЕО

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в среду, 24 января, три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В среду в зоне АТО ранен один военнослужащий - ВИДЕО

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования, на Приазовье, вели огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

Украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 23 января, на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков. Впервые за долгое время российские наемные войска не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.

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