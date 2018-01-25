В Крыму российские силовики вновь обыскивают дома татар

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" на своей страничке в Facebook, только что у Энвера Кроша забрали телефон, планшет и ноутбук, а затем его самого отправили в отделение полиции в Джанкое.

При этом Эбазер Ислямов также доставлен в Нижнегорское отделение полиции. Силовики провели обыски в Нижнегоском районе в селе Разливы на улице Разливы где от проживает, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 января, в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски у крымских татар в селе Новый Мир и гороже Старый Крым Симферопольского района.

В Новом Мире силовики обыскивали дом, где проживает Исмаил Рамазанов, были изъяты телефон, планшет, украинские документы, так же под кроватью были "найдены" более 20 патронов. Сейчас задержанному предъявлено обвинение в пропаганде экстремизма.