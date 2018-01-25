В Кропивницком объявили траур по погибшим во время теракта в Кабуле

Как сообщает пресс-служба городского совета, среди погибших во время террористического акта в городе Кабул были трое кропивничан. Это стюардесса авиакомпании "Украинские крылья" Пасенчук Екатерина Сергеевна, а также сотрудники авиакомпании "УРГА" Кардаш Валерий Николаевич и Дикий Александр Дмитриевич.

Напомним, 20 января боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по посетителям. Оттуда всю ночь раздавались стрельба и взрывы. Как сообщают власти Афганистана, в результате многочасовой спецоперации нападавшие были ликвидированы. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 18 человек. Некоторые источники сообщают о более 40 погибших.

В МИД Украины подтвердили гибель семи украинцев - пяти мужчин и двух женщин.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 24 января, в Украину прибыл самолет с телами украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Горе, от которого нет лекарств. Глубокие соболезнования родным и близким, - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.