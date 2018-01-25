13:49 25.01.2018 | Общество | Новости
100184985:nastya

В Финляндии расследуют убийство украинских евреев в Холокост

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в стране будут расследовать массовое убийство украинских евреев солдатами финского добровольческого батальона Ваффен-СС во вркемя Холокоста. Об этом сообщает агентство JTA.

В Финляндии расследуют убийство украинских евреев в Холокост

Примечательно, что это первое подобное расследование в истории Финляндии. Провести его призвал глава иерусалимского Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Соответствующие данные об активном участии как минимум шести финских солдат в массовых убийствах обнаружил глава Финского общества церковной истории Андре Суонстрем.

Он нашел письмо финского эсесовца Олави Кустаа Адольфа Карпо, в котором тот жалуется, что его с товарищами привлекли к расстрелам евреев из-за нехватки "квалифицированного персонала" у нацистов.

После Второй мировой войны Карпо эмигрировал в Венесуэлу и умер там в 1988 году.

Глава иерусалимского Центра надеется, что примеру Финляндии последуют Дания и Норвегия, которые признали причастность своих солдат к убийству евреев лишь три года назад.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в здании брюссельского Европарламента, 24 января, пройдет мероприятие до дня памяти жертв Холокоста. Знаменная дата пройдет под личным патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни.

Поделиться
Читайте также:
 
В Одесских поликлиниках закончились вакцины против кори Саакашвили прокомментировал инцидент на крыше - ФОТО В Кропивницком объявили траур по погибшим во время теракта в Кабуле Банкнотно-монетный двор получил нового директора
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив