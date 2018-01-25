В Финляндии расследуют убийство украинских евреев в Холокост

Примечательно, что это первое подобное расследование в истории Финляндии. Провести его призвал глава иерусалимского Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Соответствующие данные об активном участии как минимум шести финских солдат в массовых убийствах обнаружил глава Финского общества церковной истории Андре Суонстрем.

Он нашел письмо финского эсесовца Олави Кустаа Адольфа Карпо, в котором тот жалуется, что его с товарищами привлекли к расстрелам евреев из-за нехватки "квалифицированного персонала" у нацистов.

После Второй мировой войны Карпо эмигрировал в Венесуэлу и умер там в 1988 году.

Глава иерусалимского Центра надеется, что примеру Финляндии последуют Дания и Норвегия, которые признали причастность своих солдат к убийству евреев лишь три года назад.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в здании брюссельского Европарламента, 24 января, пройдет мероприятие до дня памяти жертв Холокоста. Знаменная дата пройдет под личным патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни.