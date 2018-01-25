09:41 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре открыли 21 стационарный пункт обогрева

Заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровской горсовета Дмитрий Редько анонсировал открытие 21 стационарного пункта обогрева, в связи с понижением температуры воздуха.

В Днепре открыли 21 стационарный пункт обогрева

По его словам, все пункты будут открыты при условии среднесуточной температуры воздуха -10 градусов по Цельсию.

Однако, сейчас нет необходимости открывать в городе мобильные пункты обогрева.

По прогнозам Гидрометеоцентра, температура воздуха повысится до -5, -4 градусов. Однако, если температура будет повышаться, в течении 3-4 часов пункты приступят к работе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве заработает 30 пунктов обогрева. Работать пункты будут в зависимости от погодных условий. Обычно пункты открываются, когда синоптики передают ближайшие несколько дней заморозки ночью.

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