В четверг суд изберет меру пресечения Гавриловой

Заседание начнется в 10:30. Следственный судья рассмотрит ходатайство детективов об избрании меры Гавриловой, которой было сообщено о подозрении в незаконном обогащении. Как сообщает пресс-служба САП на странице ведомства в социальной сети, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенной недвижимости в Киеве, дорогостоящей мебели, технике, золотых слитков и наличных в сумме 112,8 тысяч долларов и 8,5 тысяч евро, найденных детективами НАБУ во время обыска.

При этом детективы уверены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

Вместе с тем сама Гаврилова заявила о давлении на нее, как руководителя органа государственного финансового контроля, сотрудники которого привлекаются Национальным антикоррупционным бюро Украины к проверкам в рамках уголовных дел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по статьям Незаконное обогащение и Декларирование недостоверной информации Уголовного кодекса Украины.