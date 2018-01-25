00:30 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала за взятку бывшего руководителя инспекции Госгеокадастра Полтавской области - ФОТО, ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 24 января, задержали бывшего начальника инспекции по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области.

СБУ задержала за взятку бывшего руководителя инспекции Госгеокадастра Полтавской области - ФОТО, ВИДЕО

Бывший чиновник попался на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, мужчина требовал у местного жителя более 750 тысяч гривен за содействие в беспрепятственном продлении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 88 гектаров.

За эти деньги он обещал предпринимателя договориться с должностными лицами областного главка Госгеокадастра о положительном рассмотрении этого вопроса. Злоумышленник был задержан возле одного из ресторанов быстрого питания Полтавы во время получения всей суммы взятки.

Против него открыто уголовное дело, сейчас проводятся обыски и решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники столичной прокуратуры в среду утром, 24 января, задержали в Киеве заместителя начальника сектора патрульной полиции Бориспольского отделения Главного управления чрезвычайных происшествий в Киевской области. Правоохранитель попался на взятке в пять тысяч гривен.

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