07:45 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В четверг утром, 25 января, на неподконтрольную Украине часть Донбасса Россия отправила очередной так называемый "гуманитарный конвой".

Россия отправила на Донбасс очередной

Это уже 73-я колона, которую отправляет российский МЧС в помощь боевикам. Вместе с тем это первый "гумконвой" с начала 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайным ситуаций России, грузовики везут более 400 тонн гуманитарных грузов. У же традиционно в российском ведомстве заверяют, что в машинах в основном детские продуктовые наборы.

В пути колонна разделится на две - одна из них проследует на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган. После этого они проследуют в Донецк и Луганск, - заверили в МЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 21 декабря.

Следующую колонну на Донбасс Россия готовит к отправке в феврале.

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