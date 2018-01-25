Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Это уже 73-я колона, которую отправляет российский МЧС в помощь боевикам. Вместе с тем это первый "гумконвой" с начала 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайным ситуаций России, грузовики везут более 400 тонн гуманитарных грузов. У же традиционно в российском ведомстве заверяют, что в машинах в основном детские продуктовые наборы.

В пути колонна разделится на две - одна из них проследует на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган. После этого они проследуют в Донецк и Луганск, - заверили в МЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 21 декабря.

Следующую колонну на Донбасс Россия готовит к отправке в феврале.