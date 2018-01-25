12:32 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуроры просят суд назначить Гавриловой залог в миллион гривен

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят назначить председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в размере миллиона гривен.

Прокуроры просят суд назначить Гавриловой залог в миллион гривен

Как сказано в сообщении пресс-службы СПА, 23 января 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около десяти миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Следователи установили, что Гаврилова на протяжении последних двух лет получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами.

В частности, речь идет о приобретенной квартире, двух паркоместах, внедорожнике 2016 года выпуска, дорогой мебели, техникее, золотых слитков и наличных - в сумме 112,8 тысяч долларов и 8,5 тысячах евро. Все это было найдено детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы, - напомнили в САП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева в четверг, 25 января, рассмотрит ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения главе Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой.

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