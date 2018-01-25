01:00 25.01.2018 | Общество | Новости
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Папа Римский выступил против фейковых новостей

Папа Римский Франциск осудил использование фейковых новостей для достижения политических целей и призвал бороться против неправдивой информации.

Папа Римский выступил против фейковых новостей

Об этом передает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, глава Ватикана сравнил распространение ложных новостей с библейской историей о дьяволе. В частности, который убедил Еву съесть запретный плод. Он сказал, что сатана "скормил" Еве неправильную информацию.

Понтифик также заявил, что роль журналистов - это не просто работа, в первую очередь - это миссия. Поэтому, представители СМИ несут особую ответственность за то, чтобы не распространять фальшивые новости.

"Распространение фальшивых новостей может способствовать достижению конкретных целей, влиянию на политические решения и удовлетворению экономических интересов", - пишет Папа.

Также Франциск заявил, что журналистам необходимо оценивать и понимать новости. Так, чтобы распознать хитрую и опасную форму искушения, которая проникает в сердце с ложными и привлекательными аргументами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины 22 января заявил, что представителям СМИ важно найти способ противодействовать распространению фейков из РФ в украинском информационном пространстве.

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